Università, super green pass, vaccini e 118 al centro della nuova puntata di "Scirocco"

Torna, alle 20,30, su Rtp, Scirocco, il talk condotto da Emilio Pintaldi. Nella prima parte della puntata sarà ospite il rettore Salvatore Cuzzocrea. In collegamento dalla galleria Vittorio Emanuele Tiziana Caruso con i rappresentanti della neo eletta consulta provinciale studentesca. Nel secondo step della trasmissione si parlerà di supergreen pass, di vaccini e di emergenza 118. Ospiti il medico dell'Azienda sanitaria provinciale Enzo Picciolo, autore di un progetto per il riordino del 118, l'ex segretario della commissione sanità dell'Ars Franco De Domenico, il deputato regionale Pino Galluzzo, il medico di base Sebastiano Tamà, il portavoce del comitato scuola in presenza Cesare Natoli e il giornalista Felice Espro.

