Edilizia scolastica, Floridia: "Il bando 8 per mille può risolvere la situazione della scuola di Mili San Pietro" 

E’ stato pubblicato dal Ministero dell’Istruzione il bando ‘8 per mille’ che consentirà alle amministrazioni locali di utilizzare queste risorse economiche per porre in essere interventi urgenti di edilizia scolastica, che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili.

Rientrano fra questi: il crollo di solai e controsoffitti, gli interventi dovuti ad eventi sismici, calamitosi o eccezionali e non prevedibili, quelli per il ripristino delle condizioni di agibilità a seguito di chiusura disposta da Autorità competente e tutte quelle azioni indispensabili per garantire il diritto allo studio ed il regolare svolgimento dell’attività didattica.

"Ho sempre tenuto molto alta l’attenzione sull’edilizia scolastica nel nostro territorio e questo bando è la conferma dell’importanza che ha per me questo tema. Adesso tocca alla Città Metropolitana di Messina saper sfruttare questi importanti fondi e mi riferisco soprattutto alla scuola di Mili San Pietro, gravemente danneggiata a seguito dell’incendio del 2016 che ha distrutto il tetto di questo plesso”, annuncia la sottosegretaria all’Istruzione, la messinese Barbara Floridia.

Soddisfazione anche dai consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle, Cristina Cannistrà, Giuseppe Fusco e Andrea Argento, che dichiarano: “Ci auguriamo che questa opportunità venga subito colta dalla Città Metropolitana di Messina. In queste settimane la nostra Sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia ci aveva anticipato l’arrivo di questo importante bando, che è decisivo per le sorti della Scuola di Mili San Pietro”.

