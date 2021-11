Zes a Messina, D'Uva presenta una proposta per l'istituzione nel decreto attuativo del Pnrr

“Ho presentato anche al decreto attuativo del PNRR l’emendamento per istituire una zona economica speciale per Messina. Continua il nostro impegno su questo tema, centrale per tutta la comunità messinese e per le imprese insediate in quel territorio. La Zes, infatti, rappresenta un’opportunità importante per la città metropolitana di Messina e per l’Adsp dello Stretto. E proprio in virtù di questa importanza, lavorerò con la collega Grazia D’Angelo affinché l’emendamento venga presentato anche in occasione della prossima legge di bilancio e in ogni altro provvedimento futuro utile, fin quando il risultato prefissato non sarà raggiunto”. A dichiararlo è il Deputato messinese del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva.

“La norma – spiega D’Uva - ha un obiettivo chiaro: costituire un comitato di indirizzo interamente dedicato al territorio peloritano. Sono convinto che ogni autorità portuale debba avere la possibilità di usufruire di un regime economico agevolato favorendo la ripresa, supportando le imprese già insediate e attirando nuovi investitori”.

E conclude: “Ringrazio la Sottosegretaria al Ministero del Sud, Dalila Nesci, che ha, fin da subito, manifestato sensibilità e attenzione al tema. Con lei stiamo portando avanti un proficuo confronto per addivenire all’istituzione della Zes nella nostra città. La XVI Autorità Portuale dello Stretto ha un ruolo strategico per il Mediterraneo, funzionale al transito delle persone e al trasferimento delle merci. La sua implementazione, senza dubbio, va supportata attraverso agevolazioni e semplificazioni amministrative gettando così le basi per il rilancio economico della città metropolitana di Messina”.

© Riproduzione riservata