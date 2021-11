Dalle 8 di questa mattina lo Stromboli ha ripreso l'attività effusiva con un trabocco lavico, ancora in corso, dall'area nord della terrazza craterica. Al momento la colata è confinata in area sommitale, ad una quota di 750 metri sopra il livello del mare. Il fronte lavico sta provocando rotolamento di materiale lungo la Sciara del Fuoco. La situazione è in evoluzione.

© Riproduzione riservata