Il Cdr di Gazzetta del Sud: "Solidarietà al cronista dopo attacchi del sindaco De Luca"

Il comitato di redazione della Gazzetta del Sud, in una nota, esprime «piena solidarietà al collega della Cronaca di Messina Sebastiano Caspanello, fatto oggetto per l’ennesima volta di attacchi volgari e violenti da parte del sindaco di Messina, Cateno De Luca». «E' francamente inaccettabile, e triste, che in un Paese democratico il dibattito civile scada a tali livelli - si legge nel comunicato sindacale -, soprattutto da parte di chi riveste ruoli di grande responsabilità, al di là della delicatezza del momento, alimentando un clima di "caccia alle streghe" nei confronti di chi svolge da anni la professione giornalistica con l'esclusivo scopo di informare i lettori».

Secondo il Cdr «additare ancora una volta un cronista su un social, anche attraverso gravi digressioni sulla sua onestà intellettuale, ed esporlo anche a minacce e possibili ritorsioni soltanto perché non partecipa al "pensiero dominante" ma svolge il suo lavoro con correttezza e onestà, è l’ennesima testimonianza di un modo di agire purtroppo ormai da tempo molto lontano dai valori sanciti dalla nostra Carta Costituzionale. De Luca sappia - conclude la nota - che i giornalisti della "Gazzetta del Sud" non si faranno mai intimidire».

