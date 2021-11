Coronavirus a Messina, tre decessi nelle e 75 ricoverati (12 in terapia intensiva)

Sono tre le vittime di coronavirus registrate nelle ultime 48 ore a Messina. Si tratta di tre uomini di Messina, rispettivamente, di 59 anni, 55 anni e 88 anni. L'88enne era vaccinato, gli altri due deceduti no.

Per ciò che concerne i ricoveri, sono 75 i pazienti ricoverati negli ospedali messinesi e sono così ripartiti: 38 al Policlinico (di cui 10 in terapia intensiva), 23 al Papardo (di cui 2 in terapia intensiva), 9 a Barcellona e 5 all'Irccs Piemonte.

© Riproduzione riservata