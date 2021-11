Messina, il commissario Firenze: "Momento fondamentale per battere il Covid"

"Oggi ho fatto la terza dose in Fiera a Messina, tutti devono comprendere, soprattutto in questa provincia, dove le resistenze sembrano essere ancora troppe, che fare anche la terza dose del vaccino è importante soprattutto in questo momento dove è in atto la quarta ondata della pandemia in gran parte d'Europa". A dirlo il commissario dell'emergenza Covid 19 di Messina dopo aver fatto la terza dose al padiglione 7a dell'hub Fiera.

"Dobbiamo essere tutti uniti- prosegue Firenze - per mettere in sicurezza noi e i nostri familiari, prevenendo così anche eventuali nuove chiusure che sarebbero deleterie per molte attività economiche e permettere gradualmente il ritorno alla normalità. Nei prossimi giorni lanceremo nuove iniziative in sinergia con gli istituti scolastici di Messina e provincia per fornire informazioni utili anche ai più giovani e prevedere anche inoculazioni all'interno delle scuole".

