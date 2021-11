Messina, bimbo di 10 anni scomparso all'uscita di scuola. Ritrovato qualche ora dopo

Grande paura per un bimbo scomparso oggi a Messina, all'uscita di scuola. Ma tutto alla fine si è risolto per il meglio. Il piccolo che frequenta la "Cannizzaro-Galatti" appena uscito dall'istituto aveva avvisato telefonicamente la madre, dicendo che stava rientrando. Poco dopo, però, del ragazzino si erano perse le tracce. Il suo zaino era stato ritrovato in via Pippo Romeo, all’angolo con via degli Angeli. Mentre il telefono risultava spento. I genitori hanno subito denunciato la scomparsa ai carabinieri. Grande apprensione, con tantissime pagine facebook inondate dall'avviso per facilitare le richerche. Fortunatamente, come ci ha confermato la madre, il bimbo è stato ritrovato intorno alle 16.30, nei pressi della Chiesa di Lourdes, dove a soccorrerlo sono stati i carabinieri.

© Riproduzione riservata