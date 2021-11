Messina, altri positivi a Medicina interna al "Papardo". Bimbo contagiato a Militello Rosmarino

Primo giorno di vaccinazioni, le terze, per il target 40-59 anni e a Messina qualcosa si muove. Almeno nell’hub in Fiera si è registrato un incremento delle somministrazioni. I numeri, ovviamente, non sono quelli dello scorso inverno, ma, complice anche la possibilità di abbinare il vaccino antinfluenzale, un sussulto si è registrato. Non la si può certo definire un’inversione di tendenza nella provincia che resta fanalino di coda ( 73% di immunizzati e solo uno su due nella fascia d’età fra i 12 e i 19 anni) dell’Isola in fatto di vaccinazioni.

Preoccupazione al Papardo

Si fa sempre più preoccupante la situazione all’interno del reparto di Medicina interna all’ospedale Papardo. Nel corso della settimana scorsa erano emersi 13 casi di positività, 11 fra i pazienti e due fra gli operatori sanitari. Ieri mattina è giunto l’esito di altri due tamponi e sono risultati contagiati anche due medici. «Temiamo che la situazione possa evolvere, l’infettività è molto elevata – dice il direttore sanitario del Papardo Giuseppe Ranieri Trimarchi –. Il reparto resta aperto. Tutti i pazienti positivi sono stati spostati in area covid, gli altri sono monitorati giornalmente e sono negativi. Abbiamo bloccato i nuovi ricoveri».

Bimbo positivo a Militello Rosmarino

A Militello Rosmarino, come riferisce Giuseppe Romeo, si è registrato un caso di positività tra i piccoli alunni della sezione unica della scuola dell’infanzia. La dirigente del comprensivo “Marconi” di Sant’Agata Militello, Larissa Bollaci, ha attivato le procedure previste dal protocollo. L’intera classe e gli insegnanti, sono stati posti in isolamento con la scuola che rimarrà dunque chiusa per i prossimi giorni.

