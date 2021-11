Messina, lo stop agli interventi al seno al Policlinico: «Rischio clinico non sostenibile»

L’unica certezza è l’incertezza. Non tanto sulla disposizione, perentoria, dei vertici del Policlinico: gli interventi chirurgici per tumore al seno non si potranno più effettuare, non ci sono margini. L’incertezza è quella di chi, ad uno di questi interventi, si sarebbe dovuto sottoporre proprio in questi giorni. Che dovranno fare? Se lo è chiesto anche il chirurgo che avrebbe dovuto operare, il prof. Giuseppe Navarra, che ha rivolto la stessa domanda al commissario del Policlinico, Giampiero Bonaccorsi. Quest’ultimo ha risposto venerdì, anche alla prima nota di Navarra che, a nome del gruppo oncologico multidisciplinare del tumore della mammella, aveva manifestato stupore per lo stop agli interventi, impartito il 16 novembre.

«Non si comprende come possa destare stupore ed incredulità», scrive Bonaccorsi, a proposito della sua nota. Il commissario ricorda il lungo iter (che abbiamo riportato nei giorni scorsi), a partire dall’ispezione della Regione in vista della creazione della Rete Senologica siciliana, dalla quale poi il Policlinico di Messina è stato escluso.

La conclusione di Bonaccorsi sembra non ammettere repliche: «Gli interventi eseguiti al di fuori del percorso normativamente delineato dalla Regione, oltre a non ricevere la corrispondente remunerazione tariffaria, espongono ad un rischio clinico non sostenibile e non giustificabile in alcun modo». Un rischio clinico che, però, è stato evidentemente “sostenuto” e “giustificato” fino a cinque giorni fa.

