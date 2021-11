Messina sempre più giù, a Latina arriva la nona sconfitta stagionale

Latina-Acr Messina 1-0

LATINA (3-5-2): Cardinali 6.5; De Santis 5.5 (25’ st Celli 6), Esposito 6.5, Giorgini 6; Ercolano 6 (24’ st Teraschi 6), Amadio 6.5, Tessiore 6.5, Di Livio 5.5 (15’ st Barberini 6), Nicolao 6; Carletti 7 (36’ st Rossi sv), Sane 6 (24’ st Jefferson 6). A disp.: Alonzi, Marcucci, Mascia, Carissoni, Atiagli, D’Aloia. All.: Di Donato 6.5.

ACR MESSINA (3-5-2): Lewandowski 6; Celic 5.5 (1’ st Rondinella 6), Carillo 6, Mikulic 5 (12’ st Damian 6); Fazzi 5.5, Simonetti 6 (28’ st Distefano 6), Konate 5 (1’ st Catania 6), Fofana 6, Sarzi Puttini 5.5 (34’ st Busatto 5.5); Adorante 5.5, Vukusic 5. A disp.: Fusco, Fantoni. All.: Capuano 5.5.

ARBITRO: Cascone di Nocera Inferiore 6.5. Guardalinee: Bonomo-Lencioni. Quarto uomo: Feliciani.

MARCATORI: 31’ pt rig. Carletti.

NOTE: spettatori 1.500 circa. Espulso: al 46’ st Padovano (vice allenatore Acr Messina) per proteste. Ammoniti: Mikulic (M), Di Livio (L), Fofana (M), Fazzi (M), Sane (L), Carillo (M), Damian (M), Adorante (M). Angoli: 7-5 per l’Acr Messina. Recupero: pt 5’, st 4’.

LATINA: Niente da fare. L’Acr Messina ha perso ancora, battuta pure dal Latina, a cui sono bastati un calcio di rigore di Carletti e una parata di Cardinali nel finale, per avere la meglio sui peloritani, che hanno pagato caro l’unico vero errore difensivo e la scarsa vena degli attaccanti. Al di là delle assenze e di un pizzico di sfortuna, la squadra di Capuano, alla nona sconfitta stagionale (nessuno ha perso quanto il Messina nel girone C), si è svegliata solo dopo un’ora di gioco, rendendosi pericolosa nelle battute finali con Busatto e Fazzi. Ma non è bastato.

