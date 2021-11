Messina, focolaio in un reparto del Papardo. Il direttore sanitario tranquillizza: "Nessuna criticità"

Mini focolaio nel reparto di Medicina interna dell'ospedale Papardo, ma il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi tranquillizza l'utenza: "A seguito di un tampone rivelatosi positivo su un paziente ricoverato in Medicina interna sono stati eseguiti altri test Covid che hanno portato a identificare alcuni pazienti positivi al covid e due membri del personale sanitario. Dopo il primo paziente positivo si è proceduto a sospendere i nuovi ingressi in reparto. I pazienti sono stati trasferiti in Area Covid nei reparti di Malattie Infettive e Pneumologia mentre i pazienti che necessitavano di cure a bassa intensità sono stati trasferiti in idonee strutture sanitarie o al domicilio. Sono attualmente chiusi i ricoveri di medicina interna così come era già stato fatto dal primo paziente trovato positivo. Tutti gli altri pazienti rimasti nel reparto risultano negativi così come i dipendenti. Il reparto è stato sanificato e messo in sicurezza. Non risultano particolari forme di criticità legate a questa situazione. Si ricorda infine che il covid-19 può risultare dai test anche dopo il contagio a seguito del periodo di incubazione “silente” di 6 giorni e che quindi, dopo il tampone in ingresso effettuato al Pronto Soccorso o in reparto come prassi, può accadere che si risulti positivi già dentro il reparto e solo dopo il ricovero. Ad oggi tutti i pazienti ricoverati in Medicina interna sono negativi al tampone molecolare”.

