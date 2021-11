Oggi due decessi per coronavirus al Policlinico e al Papardo. Al Policlinico, ieri è morto un 64enne di Villafranca Tirrena, mentre al Papardo una donna di 75 anni. Il paziente deceduto al Policlinico non era vaccinato. I ricoveri totali negli ospedali della provincia sono 76: al Policlinico 35 (di cui 7 in Rianimazione); Papardo 21 (di cui 2 in Rianimazione); Barcellona 12; Irccs Piemonte 8.

