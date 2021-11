Scommesse illegali tra Sicilia e Malta, il fiuto dell'imprenditore di Sant'Agata Militello

Figura anche il nome dell’imprenditore originario di Sant’Agata Militello Angelo Repoli, tra i destinatari di misura cautelare nell’ambito dell’operazione “Game Over II”.

Repoli, 45enne, nato nel centro santagatese dove ha vissuto a lungo e tuttora rientra spesso per trascorrere le proprie vacanze, risulta tra gli indagati finiti agli arresti domiciliari poiché legato, secondo gli inquirenti, ad una delle piattaforme specializzate nel settore delle scommesse on line, con sede a Malta, di cui si sarebbero serviti i componenti dell’associazione, ipotizzata dall’accusa, per la gestione del mercato parallelo delle giocate illegali.

Proprio nell’isola maltese Repoli fu uno dei primi a trasferirsi, migrando dalla Sicilia decenni addietro, intuendo le potenzialità del nuovo mercato dei giochi on line. A Malta quindi l’imprenditore santagatese vi rimase a lungo, prima del trasferimento presso l’attuale residenza di Lugano, e vi costruì la base delle proprie fortune fondando a metà degli anni 2000 una società di realizzazione di software per le scommesse sportiva che si è presto sviluppata ed ampliata, sino a diventare tra i leader mondiali delle piattaforme per i giochi on line, sbarcando in varie parti del mondo. L’esperienza maturata nel settore, l’affidabilità e l’innovatività delle suite di servizi create dal suo team di sviluppatori, gli consentirono quindi di balzare agli onori della cronaca specializzata a livello internazionale e portarono quindi ad una rapida espansione del volume d’affari del gruppo guidato da Repoli che tra il 2018 e il 2019 approdò sin sui mercati dell’America Latina, in particolare Perù e Brasile.

© Riproduzione riservata