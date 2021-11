Morte di Olga Cancellieri, i parlamentari di Messina: "Grazie al Ministro, presto risposte"

Tutti i parlamentari messinesi che, al di là degli schieramenti politici, hanno chiesto nei giorni scorsi al Ministro Speranza di inviare immediatamente una task force in città per fare chiarezza sulla morte dell’avvocato Olga Cancellieri, esprimono un ringraziamento per la prontezza con cui la loro istanza ha trovato riscontro.

“Apprezziamo la sensibilità del Ministro Speranza e ci auguriamo che si possa presto fare chiarezza sulla vicenda”. Così in una nota congiunta i parlamentari messinesi Francesco D'Uva (M5s), Pietro Navarra (Pd), Nino Germanà (Lega), Carmela Bucalo (Fdi), Matilde Siracusano (FI) e Maria Flavia Timbro (LeU).

“Sarà ovviamente la Magistratura - continuano i parlamentari - a stabilire se il ritardo nei soccorsi sia stata la causa del decesso dell’avv. Cancellieri, dopo l’incidente stradale in cui era stata coinvolta. Già ora, però, quanto accaduto ha fatto emergere – per ammissione degli stessi responsabili del servizio – delle allarmanti carenze di personale, d’altronde già al centro di numerose denunce in passato e a fronte delle quali evidentemente non sono state adottate le necessarie contromisure”.

E concludono: “Contiamo che l’iniziativa del Ministro possa contribuire a porre fine alle carenze di un soccorso d’emergenza che purtroppo, oggi, sembra non essere all’altezza di un sistema sanitario efficiente e, soprattutto, efficace nel dare quelle risposte che tutti i cittadini si aspettano e che devono ricevere”

© Riproduzione riservata