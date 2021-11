Il messinese Salvatore Castano è il miglior sommelier d'Europa

Salvatore Castano, 31 anni di Giardini Naxos (Messina) si è piazzato al primo posto nel concorso per il miglior sommelier d'Europa & Africa, organizzata ogni tre anni da Asi - Association de la Sommellerie Internationale, appena conclusosi a Cipro.

Castano dopo il diploma all'Istituto Alberghiero, ha iniziato la sua carriera a Londra come Commis Sommelier in uno dei Ristoranti di Alain Ducasse, The Dorchester. Attualmente è Head Sommelier & On Trade Advisor presso Friarwood, a Londra

