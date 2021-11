Dopo l'ondata di maltempo, ruspe all'opera a Roccalumera

Ruspe al lavoro in varie parti del territorio a Roccalumera dopo l’ondata di maltempo degli ultimi giorni. I danni sono notevoli e il Comune è intervenuto immediatamente per eliminare le situazioni più gravi e mettere in sicurezza le aree esposte a maggiore rischio, anche perché l’arrivo di nuove perturbazioni potrebbe mettere ulteriormente a repentaglio l’incolumità pubblica.

Le abbondanti piogge hanno causato l’ingrossamento dei torrenti che attraversano il centro abitato e, in particolare, l’Allume e lo Sciglio hanno trasportato notevoli quantità di terra vero valle; in alcune strade comunali si sono verificate frane e smottamenti, sia nel centro che nelle frazioni, così come nelle strade esterne di campagna, mentre le mareggiate hanno riversato sabbia e detriti sul lungomare con l’intasamento delle caditoie e delle fognature.

Il sindaco Gaetano Argiroffi ha firmato un’ordinanza incaricando le imprese “Edicolm di Andronaco Salvatore e Sparacino Antonino” e “Nettuno.it”, entrate in azione con ruspe e pale meccaniche per liberare strade e torrenti sovralluvionati, in particolare in corrispondenza degli attraversamenti sotto la “114”, dove il livello degli alvei si è innalzato e le acque hanno sfiorato i viadotti. In questi punti, infatti, il rischio di esondazione è elevato visto che l’asta torrentizia si restringe notevolmente e durante la piena la furia delle acque può invadere il centro abitato. Le strade di penetrazione agricola hanno subìto danni, con cedimenti e caduta di detriti, al punto da impedirne il transito in sicurezza, in particolare la strada che consente l’accesso alla sorgente Mirto e la strada Contrisa, subito dopo l’abitato della borgata.

