Registrati altri due decessi per covid-19 a Messina: al Policlinico è morto un 865enne di Patti non vaccinato e un 81enne di Taormina vaccinato. Il quadro dei ricoveri per coronavirus negli ospedali di Messina conta 69 ricoveri: Policlinico 36 (di cui 8 in Rianimazione); Papardo 17 (di cui 2 in Rianimazione); Barcellona 9; Irccs Piemonte 7.

© Riproduzione riservata