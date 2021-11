Violentissimo incidente a Milazzo: morto centauro 38enne in uno scontro auto-moto

Incidente mortale questa sera intorno alle 19 in contrada Fiumarella a Milazzo. Per cause ancora da accertare sono entrate in collisione una Audi A4 e un ciclomotore.

Nell'impatto, violentissimo, il centauro, il 38enne Massimo Montecucco, è stato sbalzato prima sul parabrezza e poi sull'asfalto. E' morto sul colpo. Sul posto vigili urbani e carabinieri. L'incidente è avvenuto nel tratto di strada rettilinea che collega il complesso degli alloggi popolari con la frazione San Pietro.

