Messina, motociclo contro auto: solo tanta paura. A Mili la buca... maledetta

Sembrava preoccupante, in prima battuta, un incidente verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, in via Consolare Pompea, all'altezza del villaggio Contemplazione. In prossimità dell'Hotel Paradis sono entrati in rotta di collisione un motociclo e un'auto, ma non si sono registrati feriti gravi, stando a quanto comunicato dalla Centrale operativa della polizia municipale. Sul posto la Sezione infortunistica e il 118. A proposito di incidenti, singolare quanto avvenuto nella zona sud della città. Sulla Statale 114, a Mili, cinque auto sono finite nella stessa buca nell'arco della giornata: i conducenti hanno segnalato inconveniente e danni alla polizia locale.

