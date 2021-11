Messina, tir di traverso in tangenziale. Circolazione in tilt in direzione Palermo

Un incidente avvenuto questa notte sulla tangenziale di Messina ha provocato disagi a lunga gittata per chi viaggiava in direzione Palermo fino alla tarda mattinata di oggi. L'arteria dopo la rimozione del mezzo pesante è stata riaperta intorno alle 10.30

L'incidente nella notte

Un tir, è andato in testacoda (intorno alle 2, senza gravi conseguenze per il conducente), finendo sul guardrail e incastrandosi, di fatto, con le barriere laterali della tangenziale, all’altezza del viadotto Ritiro, in direzione sud-nord. Per consentire la rimozione del mezzo pesante, tutt’altro che semplice, ed il ripristino - per il momento con barriere New Jersey - della protezione laterale, anche questa operazione piuttosto complessa, per diverse ore è stata disposta l’uscita obbligatoria a Boccetta. Ripercussioni anche in città a ridosso dello svincolo di Boccetta e, soprattutto, di quello di Giostra

