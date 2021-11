Maltempo, scuole chiuse a Giardini Naxos per mancanza d'acqua in tutto il paese

Piogge intense e allagamenti dalla scorsa notte hanno interessato il territorio di Taormina, Giardini e Letojanni. Il nubifragio che ha interessato il primo polo turistico siciliano senza tregua ormai da diverse ore, sta creando forti di disagi soprattutto nelle frazioni. Le strade sono diventate fiumi in piena in particolare a Bruderi (frazione che ricade per metà nel territorio di Taormina e per l'altra su Giardini) ma anche nella zona di Via Arancio e a Mastrissa. C'è preoccupazione in particolare per i torrenti Sirina e Santa Venera. Si registra anche stavolta la grave problematica del mancato funzionamento delle condotte di deflusso delle acque e diverse arterie sono impraticabili ed allagate con forti disagi per i cittadini.

E proprio a Giardini Naxos chiuse le scuole per motivo igienico sanitario. Manca l'acqua in tutto il paese.

