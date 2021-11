Clamoroso: dopo 28 anni sarà risentito dalla Dda il killer di Beppe Alfano

Ha 53 anni Antonino Merlino, ex carpentiere ed ex autotrasportatore barcellonese. Gli ultimi venti di questa sua vita li ha trascorsi come killer riconosciuto in via giudiziaria definitiva per l’omicidio di Beppe Alfano, il cronista ucciso a Barcellona Pozzo di Gotto quasi trent’anni addietro, l’8 gennaio del 1993. Sta ormai finendo di scontare una condanna a 21 anni e 6 mesi di reclusione.

L’ordine di ucciderlo secondo la giustizia italiana lo ebbe dal suo capomafia di riferimento, il reggente autorizzato di Cosa nostra barcellonese in quel periodo, il boss Giuseppe Gullotti, anche lui condannato in via definitiva a trent’anni di carcere per quella esecuzione in via Marconi. Il perché di quell’ordine, nonostante una teoria di processi ormai da tempo conclusi, è rimasto quasi sempre abbastanza fumoso tra i faldoni impolverati e dimenticati di questa storia, l’ottava amara morte di un giornalista in Sicilia.

Eppure, dopo quasi un trentennio di sporche nebbie giudiziarie e depistaggi, catture mancate e sorprendenti memoriali processuali, verbali scomparsi e latitanze eccellenti, bobine audio sparite e pistole svanite nel nulla, l’indagine ter sulla morte di Alfano potrebbe essere veramente, e finalmente, ad un punto di svolta. Perché? Proprio Antonino Merlino - ed è una notizia oggettivamente clamorosa dopo tutti questi anni -, che in silenzio sta scontando la sua condanna senza aver mai detto una parola, nei prossimi giorni sarà ascoltato in località protetta, in presenza del suo storico legale di fiducia, l’avvocato Giuseppe Lo Presti, dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Messina.

È questo è praticamente “l’atto secondo” della nuova fase dell’indagine ter, visto che nelle scorse settimane era stato nuovamente iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio del giornalista come presunto esecutore, dopo una prima archiviazione, il barcellonese Stefano Genovese, che in questa storia è assistito dall’avvocato Diego Lanza.

