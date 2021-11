Valdina, danni alla condotta idrica: sospesa l'erogazione a Tracoccia e Fondachello

Si lavora ininterrottamente dalle prime ore di questa mattina per risalire al guasto alla condotta idrica principale che sta provocando una copiosa perdita di acqua a Valdina. Criticità dalla quale consegue l'inevitabile sospensione dell'erogazione del prezioso liquido nelle frazioni di Tracoccia e Fondachello. Il sindaco Nino Di Stefano, tramite un avviso, ha preannunciato, per tempo, ai residenti che fino a quando non sarà ripristinato il guasto l'acqua non tornerà a scorrere dai rubinetti. I lavori di riparazione sono al momento seguiti anche dall'assessore Piero Marchetta, il quale auspica di poterne venire presto a capo in modo da escludere ulteriori disagi alla popolazione. Sul posto gli operai della ditta stanno effettuando degli scavi per rintracciare il problema.

