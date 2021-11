Trasporti a Messina, la protesta degli universitari. E la replica dell’Azienda trasporti

L’Unione degli universitari scende in strada (al capolinea del tram all’Annunziata) per denunciare «la vergognosa situazione dei trasporti dedicati agli studenti». La Uil si schiera al fianco del sindacato studentesco. Il presidente dell’Atm, Pippo Campagna, esprime, invece, «rammarico» per le affermazioni fatte durante la manifestazione, definendo i promotori della protesta «uno sparuto gruppo» e ritenendo quanto meno «ingenerose» le accuse rivolte all’Azienda trasporti.

La protesta degli studenti

«È passato più di un anno ormai da quando Unime ha deciso di rimuovere le navette che si dirigevano ai poli universitari Annunziata e Papardo, che sono state sostituite con i mezzi Atm, che tutt’oggi si dimostrano assolutamente inadeguati per garantire un servizio efficiente e dignitoso». A dichiararlo sono i coordinatori del sindacato studentesco. «Anche gli studenti del Polo Policlinico – affermano i rappresentanti Udu – sono spesso in difficoltà tra navette fantasma e tram che qualche volta dimentica di passare. Ogni giorno tantissimi ragazzi sono costretti a percorrere a piedi il tragitto per carenza di posti sui mezzi o salti di corse improvvisi e immotivati. Gli studenti non si meritano di essere trattati così, imbarazzante poi l’inadeguatezza dei provvedimenti di qualche settimana fa che dopo le polemiche avevano le corse che interessavano gli studenti dei villaggi per destinarle agli studenti universitari, provvedimento ritirato ovviamente qualche giorno dopo. Non si possono togliere corse ad alcuni studenti per potenziare il servizio per altri, se la coperta è corta non basta tirarla da un lato o dall’altro. Vogliamo più mezzi per poter andare nella nostra Università: è un nostro diritto!»

Uiltrasporti solidale

«Sono 104 i bus di Atm Spa, pochi per una città di 240 mila abitanti, mentre la proporzione dovrebbe essere di un mezzo pubblico ogni mille cittadini. Così Messina si trova negli ultimi posti delle classifiche nazionali per la mobilità sostenibile. A soffrire spesso sono gli studenti penalizzati da una coperta troppo corta». Lo afferma la Uiltrasporti che esprime solidarietà agli studenti: «Occorre garantire il servizio pubblico e la sua valenza sociale, rivedere le linee e i collegamenti col Polo universitario e le scuole, specialmente in questa fase pandemica in cui la capienza dei mezzi risulta spesso inadeguata».

La replica dell’Atm

«In merito alle proteste di uno sparuto gruppo di studenti affiancati dalla Uiltrasporti, l’Atm Spa manifesta il proprio rammarico per le affermazioni fatte, in quanto non corrispondenti alla realtà, come giornalmente documentato dagli addetti all’esercizio che vengono inviati sul posto per verificare il reale riempimento dei mezzi». Così replica l’Azienda trasporti e il presidente Pippo Campagna spiega: «Abbiamo un servizio di altissima qualità con mezzi frequenti e adattati alle necessità degli studenti. L’Azienda conferma la massima disponibilità al confronto con le associazioni studentesche e la “mobility manager” dell’Università di Messina ed è pronta ad implementare le corse in caso di necessità a fronte di richieste precise e documentate e non per accuse generiche e prive di fondamento». Dall’avvio delle lezioni universitarie – precisa Campagna – «il servizio è stato adattato alle richieste pervenute raggiungendo ottimi risultati e una copertura notevole certificata a titolo esemplificativo da oltre 65 corse giornaliere da e verso il Polo Annunziata e da oltre 80 corse da e verso il Polo Papardo con 11 bus dedicati. A queste corse dirette si aggiungono tra le altre la linea shuttle, che attraversa tutta la città, e la linea 32 che serve la periferia nord di Messina».

