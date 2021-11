S. Alessio Siculo, colpo in una gastronomia: rubati macchinari per 18mila euro

Ancora in azione, nel cuore della notte, la banda delle spaccate, molto probabilmente la stessa che ha colpito tra sabato e domenica in due esercizi pubblici di Santa Teresa di Riva, portando a segno un furto e fallendone un altro.

A distanza di ventiquattro ore i malviventi si sono spostati a Sant’Alessio Siculo e hanno preso di mira un’attività sulla via Consolare Valeria (la Statale 114), la gastronomia-pastificio “Pasta, amore e fantasia” situata all’estremità nord del paese.

Sempre intorno all’1 del mattino, come avvenuto nel comune limitrofo, dopo aver parcheggiato un’autovettura davanti l’esercizio, si sono introdotti all’interno sfondando senza troppe difficoltà la porta principale e, una volta dentro, hanno rubato diversi macchinari dal laboratorio e dalla cucina, tra cui impastatrice, affettatrice, attrezzature e persino un pesante mobile, portato in strada lungo la scalinata dalla quale si accede alla gastronomia e sollevato probabilmente da almeno due o tre persone, per non provocare rumori, visto che non sono stati trovati segni di trascinamento, anche se una volta giunti sulla Consolare Valeria i ladri nella concitazione hanno mandato in frantumi un vetro i cui resti sono visibili sull’asfalto.

La famiglia che vive al piano superiore ha sentito dei rumori e ha avvisato sia i Carabinieri che i proprietari e dopo pochi minuti è giunta una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Taormina, che si trovava a Furci Siculo: i malviventi si erano però già volatilizzati o forse erano nascosti nelle vicinanze per poi allontanarsi nelle ore successive. Secondo un prima stima dei titolari, il valore della refurtiva ammonta ad almeno 18.000 euro.

