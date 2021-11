Messina, dà fuoco ai rifiuti in pieno centro. Denunciato un uomo

Ancora una follia immortalata dalle fototrappole del Comune. A svelarla è anche stavolta il sindaco De Luca: “Ieri notte - racconta - questo criminale si è accostato ai rifiuti che erano stati esposti in una via del centro in attesa di essere ritirati dalla Messina servizi e , con fare furtivo , si è abbassato e ha dato loro fuoco, causando un incendio in pieno centro. L’incendio doloso è uno dei reati più spregevoli che possano essere compiuti, sia per i risvolti ambientali che causano pericoli anche occulti per la salute pubblica sia perché, come nel caso in questione, espone a pericolo tutta la comunità. Il criminale che ha compiuto questo gesto è stato ovviamente già denunciato. Esprimo il massimo sdegno per chiunque si renda responsabile di simili gesti, che verranno perseguiti in ogni sede”.

