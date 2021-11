Altri due decessi per Covid registrati a Messina. Si tratta di un 64enne di Tripi che era ricoverato al Policlinico (morto il 16 novembre) e di una donna di 93 anni che si è spenta domenica scorsa.

Questo il quadro dei ricoveri: 69 in totale, di cui al Policlinico 37 (8 in Rianimazione); al Papardo 17 (2 in Rianimazione); a Barcellona 9; all' Irccs Piemonte 6.

