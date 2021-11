Catania-Messina, lunghe file sulla A18 per il rifacimento dell'asfalto. Code all'altezza di Letojanni

Lunghe file si sono formate stamattina sulla A18, a causa dei lavori per il rifacimento dell’asfalto. I problemi maggiori si sono registrati all’altezza della frana del 2015, dove si viaggia soltanto sulla carreggiata lato mare. In quel tratto, infatti, ieri si è dovuto ricorrere al senso unico alternato, e questo ha provocato code in entrambe le direzioni, in cui sono rimaste coinvolte pure un paio di ambulanze. La possibilità che si verificassero disagi per il cantiere non era stata adeguatamente segnalata, quindi gli automobilisti non hanno nemmeno potuto prendere in considerazione l’idea di uscire a Taormina e a Roccalumera, imboccando la Statale 114 per evitare quel pezzo di strada. L’intervento era comunque indispensabile perché, in seguito al maltempo, si erano formate delle pericolose buche, che avevano danneggiato le gomme di alcuni veicoli.

© Riproduzione riservata