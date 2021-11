Sant'Agata Militello, droga e violazioni anti-Covid: denunce e sanzioni

Nell’ultimo week end, i carabinieri della Compagnia Sant’Agata di Militello hanno intensificato i servizi lungo le principali arterie stradali del comprensorio dei comuni di Sant’Agata di Militello e Torrenova. In particolare, sono stati predisposti controlli volti alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada, con riguardo al contrasto della guida in stato d’ebbrezza nonché al rispetto delle norme anti Covid-19. I servizi, svolti prevalentemente nei due centri, hanno previsto l’intensificazione di pattuglie lungo le principali arterie stradali e il controllo di locali, luogo di aggregazione giovanile.

Nel corso dell’attività di controllo, i carabinieri hanno proceduto, segnalandoli alla Procura della Repubblica di Patti, nei confronti di un giovane di Sant’Agata di Militello, per guida in stato di ebbrezza alcoolica, rilevata a seguito di alcool-test e di un uomo di Capo d’Orlando per porto ingiustificato di coltello di genere vietato. Inoltre, nell’ambito dei controlli anti-Covid 19, il titolare di un pub di Torrenova è stato sanzionato per aver omesso di esporre all’ingresso del locale la cartellonistica riportante il numero massimo di persone ammesse all’interno del locale. Per la medesima violazione è stato sanzionato anche il titolare di un locale in Sant’Agata di Militello a cui è stata comminata anche la sanzione amministrativa poiché sprovvisto dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico da detenere all’interno dell’esercizio commerciale.

Infine, durante il servizio che ha consentito di controllare oltre 40 veicoli e 76 persone, un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Messina, quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di 2 grammi circa di marijuana per uso personale. La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed inviata al Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.

