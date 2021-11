Ieri a Messina si è registrata una vittima per covid, si tratta di una donna di 77 anni non vaccinata ricoverata al Policlinico. Questo il quadro dei ricoveri: 65 in totale, di cui al Policlinico 37 (9 in Rianimazione); al Papardo 16 (3 in Rianimazione); a Barcellona 6; all' Irccs Piemonte 6.

