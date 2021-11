Furnari, auto in fiamme. Cause del rogo da accertare

I vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo sono intervenuti oggi per l'incendio di un'auto. Sulla strada provinciale SP02 che collega il Comune di Furnari con quello di Tripi. Durante le operazioni di spegnimento, la squadra ha rilevato che la vettura era dotata di impianto GPL. I vigili hanno estinto l'incendio, bonificato l'area e messo in sicurezza la vettura, spostandola dalla sede stradale. Le cause del rogo sono in via di accertamento.

