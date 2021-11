Prove di carico in tangenziale a Messina, chiude il tratto tra Tremestieri e San Filippo

Nella notte tra martedì e mercoledì, tecnici e consulenti scientifici verificheranno il comportamento strutturale ed elastico del manufatto sollecitandolo con delle prove di carico statiche e dinamiche. Al fine di garantire la massima sicurezza di chi si trova in viaggio e favorire il flusso viario nei momenti più trafficati, le indagini saranno eseguite nottetempo, tra le ore 23 di martedì 16 e le ore 6 di mercoledì 17.

Il tratto autostradale interessato verrà pertanto chiuso in quelle ore e saranno istituite le uscite obbligatorie agli svincoli di Tremestieri (per chi viaggia in direzione Messina) e di San Filippo (per chi viaggia in direzione Catania).

