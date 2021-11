La morte di Olga Cancellieri. I parlamentari messinesi chiedono gli ispettori sull'operato del 118

“I deputati messinesi chiedono una task force di ispettori per fare chiarezza sul decesso a Messina della 46enne signora Olga Cancellieri. Una tragedia che supera confini ideologici e di partito, per cui tutti uniti chiediamo che sia fatta chiarezza al più presto sulle modalità di soccorso. È fondamentale verificare la sussistenza di eventuali ritardi, difetti organizzativi e disfunzioni nella gestione del servizio di emergenza-urgenza che spesso ci vengono segnalate sia in città che in provincia. Sul caso, che ha acceso l’interesse della Procura, deve essere fatta presto luce e per questo chiediamo al Ministro Speranza che siano inviati gli ispettori. I cittadini hanno bisogno di sapere che possono contare su un servizio sanitario all’altezza di uno Stato civile. I deputati messinesi, tutti insieme, si stringono intorno alla famiglia della signora Cancellieri”.

Lo dicono in una nota i deputati Nino Germanà (Lega), Pietro Navarra (Pd) Carmela Bucalo (Fdi), Francesco D’Uva (M5s), Matilde Siracusano (FI) e Maria Flavia Timbro (LeU).

© Riproduzione riservata