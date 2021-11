In piena i torrenti Agrò e Fiumedinisi, viabilità in tilt sulla riviera jonica di Messina

Viabilità in tilt sulla Strada statale 114 Orientale Sicula nella riviera jonica messinese. Dalle 12.30 sono infatti state chiuse le due passerelle situate tra Santa Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo e tra Nizza di Sicilia e Alì Terme, a causa della piena dei torrenti Agrò e Fiumedinisi.

Le acque hanno infatti superato il livello limite e invaso le due infrastrutture, rendendo impossibile la circolazione che di conseguenza è rimasta bloccata nei quattro comuni. L’unica alternativa al momento è rappresentata dall’autostrada A18 tra gli svincoli di Tremestieri e Roccalumera per raggiungere Nizza e Alì Terme e tra Roccalumera e Taormina per spostarsi verso Santa Teresa e Sant’Alessio ma anche in direzione dei centri collinari e montani.

Alle due estremità delle passerelle sono giunti i Carabinieri e la Polizia locale per bloccare i veicoli, gli operai comunali per posizionare le transenne, la Protezione civile e il personale dell’Anas. Un’ondata di maltempo che sta causando forti disagi in tutto il comprensorio.

