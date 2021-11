Castroreale, si ribalta il "muletto": muore imprenditore edile di 64 anni

Un imprenditore edile di 64 anni, G. Q., ha perso la vita poco dopo le 16 nella contrada Bafia di Castroreale (Messina) a causa di un incidente sul lavoro mentre stava eseguendo alla guida del suo "muletto" un intervento di manutenzione alla rete idrica comunale. Dopo aver prelevato del terriccio con la benna del mezzo meccanico, mentre percorreva una strada agricola, per cause in corso di ricostruzione, ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto e lo ha schiacciato. L'imprenditore, purtroppo, avrebbe battuto il capo su una pietra. Vani purtroppo i soccorsi e complicate anche le operazioni per sollevare l'automezzo edile e liberare il corpo del 64enne. Nel luogo del tragico incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Stazione di Castroreale che hanno avviato i dovuti accertamenti.

