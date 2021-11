Lipari, un 59enne trovato morto sul terrazzo di casa

Un 59enne liparese è stato ritrovato cadavere ieri mattina, all’alba, privo di vita, nel terrazzo della sua abitazione ubicata nella zona di Cugna corte nella frazione di Pianoconte. A fare la tragica scoperta un parente. L’uomo, un ex operaio del settore edile, con un passato da calciatore dilettante in alcune formazioni calcistiche dell’isola, si presume abbia perso la vita a seguito di un malore. Il decesso sarebbe avvenuto in un arco temporale di dodici, sedici ore dal ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno effettuato rilievi e avviato le indagini di rito. La salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Lipari centro, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.

