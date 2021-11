Barcellona, baby gang in piena movida: ventidue giovani indagati

La città del Longano, così come avvenuto nel passato, sta conoscendo una nuova stagione di violenze urbane commesse lungo le strade e le piazze da una “baby gang”, composta da 22 minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni, che per mesi ha seminato il terrore con azioni da guerriglia urbana verso i coetanei non allineati, portando a termine violenti atti di bullismo e soprusi commessi in pieno centro e nei luoghi della “movida” locale, tanto che la Procura del Tribunale per i minorenni, con il procuratore Andrea Pagano, ha contestato a vario titolo ai 22 indagati finiti nella rete degli investigatori, i reati di associazione a delinquere, atti persecutori conditi da violenze inaudite, una estorsione di denaro nei confronti di un minore, ripetuti atti di bullismo e persino un sequestro di persona, avvenuto la sera del 10 ottobre 2020, nei pressi del Palazzo satellite del Comune ai danni di un minorenne, attuato da ben 19 minori su 22 indagati, i quali hanno accerchiato e picchiato la vittima di turno verso le 21 e trattenuto in ostaggio contro la sua volontà fino alle 23. Circostanza in cui avrebbero proferito minacce al suo indirizzo e lanciato contro lo stesso minore lattine e altri oggetti.

