Messina, proposta l'isola pedonale di Via dei Mille per Natale. Ma spunta l'opzione Viale San Martino

Famiglia, presepi, alberi, regali, luminarie. Ma a Messina il Natale è sinonimo anche di isola pedonale. La via dei Mille vuole vivere le festività secondo quella che è diventata una tradizione. Quella che prosegue da 17 anni, durante i quale solo in una circostanza la pedonalizzazione non è avvenuta, proprio l’anno scorso e per colpa della pandemia. Lunedì l’amministrazione comunale ha presentato alle associazioni della categoria dei commercianti i dettagli del progetto “Messina, il Natale della Rinascita”. La finalità è quella di realizzare un fitto programma a quattro mani, pubblico e privato, che possa essere motivo d’interesse per la comunità locale ma anche per chi dovesse, proprio per partecipare a queste iniziative, scegliere di passare una parte delle proprie festività natalizie a Messina. Un programma al quale parteciperebbe, in termini economici, anche il Comune pronto a investire per il mese di dicembre, tutto compreso, fino a 1,2 milioni di euro. Una cifra oltre ogni budget recente.

Nella riunione di due giorni fa, alla quale hanno partecipato, fra gli altri i rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato che hanno dialogato con gli assessori Gallo, Previti e Musolino, è stata presentata da Sandro Penna, che rappresentava di Confesercenti, l’idea di realizzare un’isola pedonale dall'1 dicembre all'8 gennaio. La risposta è attesa a giorni e potrebbe portare al solito dibattito che spesso ha accompagnato l’avvio della pedonalizzazione di via dei Mille.

E in questo contesto natalizio, potrebbero nascere altre isole pedonali in città? Verrebbe da dire di sì. «Si potrebbe pedonalizzare una parte del viale San Martino – dice l’assessore alla Mobilità Salvatore Mondello – Intendo quella che va da piazza Cairoli, per esempio, a via S. Cecilia. Ma solo se ci fosse un interesse e poi una risposta da parte della cittadinanza. Questa è una zona che è già interessata dalla pedonalizzazione nel piano generale del traffico e nel piano della mobilità sostenibile. L’isola di via dei Mille, tecnicamente, in quei piani, non è prevista».

