Sulla strada statale 113 ‘Settentrionale Sicula’ è provvisoriamente chiuso (dalle 8 di stamattina) al traffico pesante il tratto al km 19,150 ( La strada verso Gesso) per consentire la rimozione di un mezzo pesante in avaria. Il traffico in entrambe le direzioni è deviato con indicazioni in loco. Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la circolazione.

