Messina, soluzioni per il crocerismo: stalli a piazza Duomo e promozione a bordo

Il tema del crocierismo e gli effetti concreti sulla mobilità in città, al centro di un incontro che si è svolto nella sede della Autorità di sistema portuale dello Stretto. Vi hanno preso parte il presidente Mario Mega, l’assessore al Turismo del Comune Enzo Caruso, quello alla Mobilità Salvatore Mondello e i rappresentanti delle Agenzie Marittime.

I croceristi che fanno le escursioni, per via della pandemia, sono costretti a muoversi in una sorta di bolla che non consente loro di potersi muovere in piena libertà. Anche per questo sono tantissimi i pullman su cui i turisti salgono al porto, che si ritrovano in Corso Cavour consentire la visita alla Cattedrale. Questo blocca la corsia preferenziale dei bus cittadini e interferisce sul normale traffico.

L’assessore Salvatore Mondello ha comunicato la prossima realizzazione di tre stalli a Piazza Duomo con sosta gratuita di mezz’ora per i pullman, mentre l’assessore Caruso ha ribadito la necessità di far visitare la città ai gruppi organizzati dei croceristi, lungo i percorsi maggiormente attrattivi e accoglienti appositamente predisposti, prospettando anche la disponibilità dell’amministrazione comunale ad offrire servizi di trasporto per i disabili, su prenotazione, per raggiungere i siti panoramici.

L’Atm, per venire incontro a coloro che si imbarcano a Messina e che hanno la necessità di parcheggiare l’auto per lunghi periodi, ha già predisposto l’abbattimento delle tariffe dei parcheggi Cavallotti e Zaera. Come già prospettato nello scorso incontro con il sindaco Cateno De Luca, sono in corso le valutazioni per consentire l’ingresso a Messina dei croceristi sbarcati dalla nave attraverso Largo Minutoli. Nello spazio dove si trova la statua di Messina, a due passi dal Palazzo Municipale, dovrebbe essere predisposta un’area attrezzata per le informazioni.

