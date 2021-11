I 42 supermercati ex Gicap cambiano gestione per 3 anni. Molti in provincia di Messina

L’operazione del passaggio della rete vendita dal Gruppo Gicap alla Ergon si è concretizzata con la firma, nei giorni, del contratto da parte della società consortile ragusana, attraverso la sua consorziata Medial Franchising, per l’affitto dei 42 supermercati dislocati prevalentemente in provincia di Messina e in quelle di Agrigento, Palermo, Reggio Calabria e Cosenza.

«Medial Franchising, di concerto con Gicap – scrive in una nota Ergon – ha già avviato la presa in carico dei negozi secondo un preciso calendario con lo scopo di avviare i punti di vendita nel più breve tempo possibile per dare adeguati servizi e risposte ai clienti, salvaguardando tutti i diritti dei lavoratori che in essi hanno operato». Buone nuove anche per i clienti, con un ritorno all’insegna di cui avevano fiducia: infatti, gli esercizi assumeranno in prevalenza l’insegna Ard discount, che nel frattempo ha migliorato la sua offerta sia in termini di convenienza che di completezza di assortimento, oltre ad aver ampliato la platea dei comuni e zone presidiate. Infatti, «sarà superata in poche settimane la soglia dei 200 punti vendita», aggiunge Ergon. Quest’ultima ha raccolto il testimone dalla società Like Sicilia, che gestiva i supermercati per conto della famiglia Capone. Ergon che peraltro l’ha spuntata al termine di un braccio di ferro proprio con il precedente gestore, che ha tenuto sulle spine ben 424 dipendenti.

