Forte vento: parabrezza di uno scuolabus in viaggio lesionato a S. Pier Niceto. L'autista ferma il mezzo per precauzione

Il forte vento e la presenza di alcuni canneti riversati lungo la strada hanno causato la lesione del parabrezza di uno scuolabus in transito verso San Pier Niceto, lungo il percorso che consente di raggiungere il paese passando da Condrò. Per fortuna, non si sono registrati ulteriori danni e conseguenze.

L'autista, in maniera precauzionale e soprattutto a salvaguardia dei bambini trasportati, ha preferito però fermare la corsa e chiamare il responsabile dell'Ufficio tecnico per verificare le condizioni dell'autobus. Il ritardo ha messo in apprensione i genitori che non hanno visto arrivare il pulmino all'orario previsto. Sul posto, si è recato anche l'agente della polizia municipale Pippo Abate. Il mezzo di trasporto sarà adesso portato in officina per i dovuti interventi di ripristino.

