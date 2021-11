Taormina, da domani funivia chiusa per manutenzioni: attivato un bus sostitutivo

A conclusione di un 2021 che ha dato importanti segnali di ripresa, la funivia di Taormina chiude per i consueti lavori invernali e da domani scatta lo stop all'impianto per la prima tranche delle manutenzioni all'impianto che collega su fune Taormina centro con la zona a mare all'altezza di Mazzarò e della vicina Isola Bella.

L'Azienda Servizi Municipalizzati ha comunicato ieri che "la funivia Taormina-Mazzarò chiuderà al pubblico esercizio da martedì 9 novembre per dare luogo a interventi di manutenzione ordinaria" e, dunque, a partire dalla giornata odierna e per tutto il periodo di chiusura verrà attivato per l'utenza l'ormai abituale servizio bus sostitutivo, con regolari partenze dai capolinea di Taormina (via Pirandello, stazione di monte funivia) e Mazzarò (piazzale Funivia).

