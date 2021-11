Svincolo Santa Teresa di Riva, via libera del consiglio comunale alla variante

Via libera oggi pomeriggio dal Consiglio comunale di Santa Teresa di Riva al progetto definitivo da 26,4 milioni di euro per lo svincolo autostradale dell’A18, finanziato dal Masterplan della Citta metropolitana di Messina. Il passaggio in aula era necessario per l’adozione della variante allo strumento urbanistico vigente, il Programma di Fabbricazione del 1979, e soprattutto per chiudere la conferenza dei servizi in corso al Consorzio per le autostrade siciliane, che si completerà venerdì e dove il Comune deve esprimere il parere di propria competenza per quanto concerne la conformità urbanistica del progetto, visto che attualmente lo svincolo non risulta conforme alle previsioni.

L’approvazione del progetto definitivo equivale anche alla dichiarazione di pubblica utilità per procedere agli espropri dei terreni sui quali è prevista l’infrastruttura. Adesso la variante al PdF esitata dal Consiglio comunale verrà inviata alla Regione, che avrà 90 giorni per esprimersi.

