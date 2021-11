Messina, "uomo di cultura" getta la spazzatura a Villa Dante. La filastrocca del sindaco

Un altro cittadino colto in flagrante per aver violato le norme che regolano la raccolta differenziata in città. E' accaduto a Villa Dante, dove le telecamere hanno ripreso l'uomo che ha scaricato la propria immondizia, anziché nei mastelli del porta a porta, nei contenitori dislocati nel parco cittadino. Il contravventore è stato rintracciato e gli è stata comminata una multa di cento euro. E il sindaco De Luca ha commentato la vicenda con una filastrocca, lasciando intendere che il personaggio sanzionato è "un uomo di cultura".

<Indovina indovinello chi sarà mai ... questo Zozzone bello!

Ecco l’uomo di cultura

Dove butta la spazzatura…

Sembra proprio incurante

E la butta a Villa Dante!

Ma i mastelli non li ha

E la multa prenderà

Lo Zozzone culturale

Con la sua doppia morale

Che agli altri assai contesta

Ciò che lui stesso detesta.

Son le regole il problema

Ed è proprio questo il tema!

Se la Tari poi non paghi

Noi sapremo quanto vali

Parli di libri e di cultura

Ma fai solo spazzatura!>

