Materna di Capo d'Orlando, trasferimento amaro per 76 bambini

Solo un “miracolo” potrà evitare che 4 sezioni della scuola d’infanzia vengano trasferite in una borgata, lontana 3 chilometri dal centro. Un trasferimento che coinvolgerà 76 bimbi che già un mese fa avevano subito un primo trasloco perché il plesso di via Roma, dove ha sede stabile la scuola d’infanzia comunale è interessato da lavori di messa in sicurezza. Ora la sede temporanea messa a disposizione con comodato gratuito dalla Parrocchia “ Cristo Re” dovrà essere restituita per esigenze della proprietà e così Palazzo Europa aveva affittato alcuni locali di privati in via 27 settembre, sempre nel cuore del centro storico. Ma non saranno utilizzati, almeno per il momento, perché il dirigente scolastico del Comprensivo , Rinaldo Anastasi, proprio alla vigilia del trasferimento, ha negato lo spostamento delle sezioni perché sembra che il Comune non abbia fornito la documentazione richiesta e che certificherebbe la sicurezza dei locali. Così il dirigente ha disposto che da mercoledì 10, come si legge nella nota indirizzata ai docenti ed ai genitori dei bimbi “ il servizio di scuola dell’infanzia si svolgerà regolarmente nei locali del plesso di Certari San Martino, dalle 8 alle 16 con servizio di mensa comunale che interrompe la pratica del pasto domestico individuale».

