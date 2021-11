Lipari: un'altra auto danneggiata dopo quella del sindaco Giorgianni

Automobili ancora nel mirino dei vandali a Lipari. Dopo le ruote squarciate in piazza Mazzini, ad una cinquantina di metri dal municipio, al mezzo del sindaco Marco Giorgianni e di altri due cittadini, un nuovo danneggiamento è stato compiuto sulla centrale via Filippo Mancuso. A farne le spese un giovane ormeggiatore isolano che al rientro a Lipari, dopo alcuni giorni durante i quali ha prestato servizio in un'altra isola, ha ritrovato tagliate la ruota anteriore e quella posteriore, lato guidatore.

Il giovane ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri. Non si ha certezza sul giorno del danneggiamento. Intanto vanno avanti le indagini della Polizia municipale e dei Carabinieri per individuare i responsabili degli episodi. Le telecamere di sorveglianza in piazza erano fuori uso, quando si sono verificati i danneggiamenti. L'invito rivolto ai cittadini è segnalare alle forze dell'ordine eventuali fatti ritenuti sospetti.

