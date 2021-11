Nessun decesso nell'ultimo bollettino Covid di Messina e provincia. Per quanto riguarda la situazione ricoveri, invece, ad oggi se ne registrano 37 al Policlinico (di cui 6 in Rianimazione), 14 al Papardo (di cui 2 in Rianimazione), 2 Barcellona e 3 all'Irccs Piemonte per un totale di 56 ospedalizzazioni (numero che segna un +7 rispetto agli ultimi 5 giorni, 3 unità in più nelle intensive).

