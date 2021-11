Covid a Torrenova, 13 persone positive tra cui 9 bambini. L'allarme del sindaco

Situazione delicata a Torrenova dove nelle ultime ore è stata accertata la positività al Covid di 13 persone, con altre 81 in isolamento. Ad aumentare la preoccupazione però il fatto che ben 9 dei positivi risultano alunni del locale istituto comprensivo, con ben 63 bambini in isolamento per contatti stretti. Già per le giornate di ieri e oggi, dopo la scoperta dei primi casi di positività, il sindaco Salvatore Castrovinci aveva disposto la chiusura per sanificazione di tutti gli istituti torrenovesi, provvedimento che però, vista l’evoluzione, è stato prorogato ulteriormente.

“Stiamo cercando di affrontare con l’attenzione di sempre una situazione abbastanza complicata e già domani (oggi) è previsto uno screening generale aperto a tutta la popolazione scolastica che vedrà coinvolti circa 200 soggetti”, spiega il sindaco Castrovinci. “Non nascondo una motivata preoccupazione perché il virus sta colpendo soprattutto i bambini e pertanto, nell’attesa degli esiti dei tamponi, tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. Cerchiamo di alzare l’attenzione e di rispettare distanziamento sociale e utilizzo di mascherine nei luoghi chiusi. Non possiamo permetterci un’ulteriore ricaduta quando tutti insieme eravamo pronti a rialzarci”, ha concluso il sindaco in un messaggio alla cittadinanza.

